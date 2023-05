Mga Pilipino sa Laos, nakilahok sa post arrival orientation

VIENTIANE, LAOS - Lumahok sa hybrid Post-Arrival Orientation Seminar o “PAOS sa Laos” ang may mahigit sa 70 Pilipino na idinaos in person at online noong May 6 sa Qube Hotel sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic o PDR.

Kasama ng Embahada ng Pilipinas sa Vientiane sa Laos ang Migrant Workers Office o MWO at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA na nakabase sa Kuala Lumpur sa Malaysia sa mga nag-organisa ng PAOS.

Mga nakilahok sa PAOS sa Laos noong May 6 sa Vientiane, Lao PDR

Ayon pa sa embahada, layon ng PAOS na magbahagi ng mga impormasyon at updates sa mga kababayan sa Lao PDR kabilang na ang umiiral na mga patakaran, customs at practices dito.

Nagbigay serbisyo rin sa PAOS ang embahada, MWO at OWWA sa mga kababayan kung saan ang MWO team sa pangunguna ni Labor Attaché Teresa Lourdes Pimentel ay ipinakilala sa mga kababayan ang bagong lunsad na Department of Migrant Workers o DMW at kung paano gamitin ang DMW online system. Habang tinalakay naman ng OWWA team sa pangunguna ni Welfare Officer Leonor Mabagal ang mga benepisyo ng pagiging miyembro ng OWWA.

Mahigit sa 60 Pilipino ang nakakuha ng walk-in consultation services mula MWO at OWWA patungkol sa employment contracts, Overseas Employment Certificate at pagiging miyembro ng OWWA.

PAOS sa Laos noong May 6

Dagdag pa ng embahada, ito ang unang pagkakataon na ang mga kinatawan mula sa MWO at OWWA sa Kuala Lumpur sa Malaysia ay nakibahagi sa PAOS sa Laos ng face to face magmula nang pumutok ang pandemya.