Pilipinas nakilahok sa 13th IMDEX Asia sa Singapore

SINGAPORE - Nakilahok ang Pilipinas sa ika-13 International Maritime Defense Exhibition and Conference o IMDEX Asia na ginanap noong May 3 hanggang 5 sa Changi Exhibition Center sa Singapore.

Kabilang sa delegasyon ng Pilipinas ang mga opisyal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Vice Admiral Toribio D. Adaci Jr, Flag Officer In Command; Philippine Coast Guard, sa pangunguna ni Vice Admiral Rolando Lizor N. Punzalan Jr, Deputy Commandant for Operations; at maging si Philippine Ambassador to Singapore Medardo G. Macaraig kasama na ang iba pang kawaning Embahada.

Mga opisyal ng Embahada at Philippine Navy at iba pang ahensya na lumahok sa 13th IMDEX Asia

Ayon pa sa embahada, Ang IMDEX Asia ay nagbibigay ng platform para sa defense at maritime sectors ng rehiyon at para maisulong ang latest innovations.

Matapos ang apat na taong pagkakahinto ng pagdaraos ng taunang IMDEX Asia, ngayong 2023 lang muling muling idinaos ang nasabing event ng in-person kung saan nagbigay ng kanyang opening remarks si Singapore Minister for Defense Dr. Ng Eng Hen.

(top left) Si Singapore Minister for Defense Dr. Ng Eng Hen at (top right) at Mr. Ravinder Singh (bottom, second from right) Philippine Ambassador to Singapore Medardo G. Macaraig kasama ang ilang opisyal ng Philippine Navy

Nilahukan ang opening ceremony ng 47 delegations, kabilang na ang 22 Navy Chiefs, Directors-General ng Coast-Guards at heads ng Maritime Law Enforcement Agencies mula sa 38 bansa.

Si Philippine Ambassador to Singapore Medardo G. Macaraig kasama ang iba pang opisyal sa 13th IMDEX Asia na ginanap sa Singapore

Mahigit sa 250 exhibitors mula sa iba-ibang panig ng mundo ang lumahok ngayong taon habang 22 ships mula sa 13 bansa ang kalahok sa IMDEX Asia Warships Display kabilang na ang BRP Antonio Luna (FF151), isa sa pinaka-advance na missile frigates ng Pilipinas.