NAGOYA, JAPAN - Ibinida ang musika, sayaw at kulturang Pinoy sa dalawang araw na Philippine Friendship Fair noong April 29 at 30 na ginanap sa Kanayama Station South Exit sa Nagoya, Japan. Dumalo ang maraming Pinoy na sabik sa aktibidad na ilang taon ding nahinto dahil sa pandemya.

Sayawan, kantahan at pagrampa ng kasuotang Pinoy! Ilan lang yan sa nagpasaya at nagpakulay sa Philippine Friendship Fair 2023 na taunang ipinagdiriwang tampok ang tradisyon at kulturang Pinoy sa Japan.

Tatlong taon ding nahinto ito dahil sa pandemya kaya labis ang tuwa ng marami nating kababayan na muli itong naidaos.

Maraming dumalo ang natuwa sa mga ibinidang pagkaing Pinoy at iba-ibang paninda. Pagkakataon na rin ang fair na ito para hikayatin ang mga Pinoy sa Japan na makiisa sa programa ng turismo sa Pilipinas.

“Dinala po ng Department of Tourism dito sa Nagoya ang “Bisita, Be My Guest” para magpromote sa ating mga kababayan, para dalhin ang mga kaibigang Hapon sa Pilipinas, para i-enjoy ang ating mga destinations,” sabi ni Tourism Representative and Tourism Attache Jerome Diaz.

Umaasa ang ilang Pinoy sa Japan na marami pang ganitong aktibidad ang idaraos sa mga susunod na taon.

