PANOORIN: Maraming bansa nagluluwag na ng COVID-19 restrictions

MAYNILA — Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa ilang bansa mula sa dati'y mas mahigpit na restriksiyon sa galaw dahil sa COVID-19.

AMERIKA

Sa Amerika, simula sa Setyembre ay magpapalabas na muli ng mga live Broadway shows sa New York at papayagan na ang 100-percent capacity sa mga theaters.

Magbubukas na rin ang mga museum ng Smithsonian sa Washington DC pero kailangan pa ring sundin ang health protocols gaya ng distancing at pagsuot ng mask.

Ayon kay US President Joe Biden, target na mabakunahan ang 70 porsiyento ng adult population sa Amerika bago mag-Hulyo 4 o Independence Day holiday doon.

"As we stand here today, almost 150 million Americans have gotten at least one shot. Over 105 million Americans are fully vaccinated... It's a dramatic turnaround from where we were in January when less than 2 percent of adults and less than 1 percent of seniors were vaccinated," pagmamalaki ni Biden.

May alok namang baseball tickets sa New York at libreng inumin sa ilang bar sa New Jersey at Connecticut para mahikayat magpabakuna ang mga nag-aatubili.

UK

Sa United Kingdom naman, inaabangan ang bagong pagluluwag ngayong Mayo gaya ng pagbubukas ng mga restaurant para sa dine in.



Bagamat may higit 1,600 na bagong kaso ng COVID-19 ngayon araw, single COVID-19 death lamang ang naitala sa loob ng halos isang buwan.



Kung tuloy-tuloy na maganda ang takbo ng numero, pangako ng prime minister, magbabalik sa normal ang UK sa Hunyo.

BELGIUM

Sa Belgium, patuloy na bumababa ang bilang ng hospital admission.



Payo ng awtoridad ang ibayo pa ring pag-iingat kahit nabakunahan na.

Ito ay sa gitna ng balitang may mga nagka-COVID-19 sa isang retirement home kahit pa nabakunahan na.

FRANCE

Sa France, unti-unti nang tinatanggal ang mga restrictions.



Ngayong buwan, magbubukas na ang mga shops, restaurant terraces, museums, monuments, mga sinehan, at performance halls.

Luluwagan na rin ang curfew.

Magbubukas na rin ang mga sports facilities at puwede na ang sports activities.



Pero kailangan pa rin tumupad sa mga health protocol.

"Gawin pa rin natin ang pag-iingat, ang hindi pagdikit-dikit sa bawat isa kahit andu'n tayo sa pamilihan or sa groceries or sa mga restaurants upang ganu'n eh maiwasan pa rin ang pagdami ng mga COVID-19 cases," ani Maritess Arellano, Pinay sa Paris.

"Masaya ako dahil unti-unti nang babalik ang new normal at ito ang pinakahihintay ng lahat," sabi ni Luisa Caguiwa, isa pang Pinay in Paris.

NETHERLANDS

Sa The Netherlands, binuksan na ang mga terraces ng restaurants matapos ang apat na buwan at maging ang mga non-essential shops.



Pero kailangan pa rin ang social distancing.

Bagama't pumapalo pa 6,000 ang weekly average ng COVID-19 cases doon, pansamantalang binubuksan ang mga museums at zoo at ilang football events at concerts para masubukan kung ligtas na itong gawin kahit may pandemya.

INDIA

Pero sa India, patuloy ang pagsirit ng COVID-19 cases.

Panibagong record na naman ang naitalang kaso ngayong araw na higit 412,000 at ang bilang ng mga namatay ay nasa halos 4,000.

Sa kabuuan, lagpas 21 milyon na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa India habang higit 230,000 na ang nasawi.



Pinakamalubha pa ring tinamaan ang New Delhi City.