Pinarangalan sa 2023 Casa Asia Award sa Culture and Society category ang dalawang Pinoy noong April 21 sa Barcelona City Council. Layon ng Casa Asia bilang isang public diplomacy institution na inilunsad ng Spanish Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, gobyerno ng Catalonia, at ng Madrid City Councils at Barcelona ang pasusulong ng relasyon ng Spain sa mga bansa sa Asia Pacific region kabilang na ang Pilipinas.

Ayon pa sa DFA, kinilala si Nick Deocampo, isang academician at multi-awarded filmmaker at historian dahil sa kanyang mga ambag tulad ng kanyang malawak na kaalaman sa pelikulang Pilipino at sa recovery ng classic Philippine cinema at sa kanyang adbokasiya na ang pelikula ay sandaa para sa pagbabago at kaunlarang panlipunan.

Habang ang writer, historian at director ng Philippine Language Academy na si Guillermo Gómez Rivera ay kinilala naman sa kanyang pagsusulong ng Spanish language at kulturang Hispanic sa Pilipinas.

(left) anak ni Guillermo Gómez Rivera nang tinanggap ang 2023 Premio Casa Asia para sa kanyang ama (right) si Nick Deocampo nang tinanggap ang kanyang 2023 Premio Casa

Kabilang sa iba pang pinarangalan ang Iranian journalist na si Masih Alinejad sa Diversity and Sustainable Development category; ang Chinese businesswoman na si Margaret Chen sa Economy and Business category at ang Asia-Europe Foundation sa ilalim naman ng Education and Science category.

Taong 2004 itinaguyod ng Casa Asia ang Casa Asia Award para magbigay parangal sa mga makabuluhang ambag ng mga indibidwal at organisasyon sa kani-kanilang larangan, mula man sa pribado o pampublikong institusyon.