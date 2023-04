Obra ng Pinoy artists sa Guam, tampok sa Sinag ng Sining exhibition

Watch more News on iWantTFC

GUAM - Naghatid inspirasyon ang mga ipinagmamalaking obra ng ilang Filipino artists sa Guam. Itinampok ang kanilang sining sa art exhibition na suportado ng konsulado ng Pilipinas.

Inilunsad ng Philippine Consulate sa Agana sa Guam ang Sinag ng Sining o 'Rays of Art' noong Oktubre para bigyan ng plataporma ang obra ng mga Filipino artist.

At sa pagtatapos ng exhibit nitong Marso, pinuri ng consul general ang mga nakilahok kabilang na ang art teacher at radio personality na si Rolly Zepeda.

“It is really inspiring...Tito Rolly…that you have been a source of inspiration for generations of artists on Guam. You have been a building block as well in strengthening relations between the Philippines and Guam. You are our art ambassador on the island,” pahayag ni Philippine Consul General to Guam Patrick Hilado.

“I was so grateful to the Philippine Consulate General’s Office for hosting this one. I hope that they will continue to do this. This is a good opportunity for us visual artists to showcase our talent and our paintings,” sabi ni Filipino-American artist at art educator na si Rolly Zepeda.

Naitampok din ang mga obra ni Liam Padua, Arman Germar at Krystina Vallejos na buong buo ang loob na ipagpatuloy pa ang pagpapalaganap ng kanyang sining.

“There is a saying that we are created to create so I am going to keep creating things that continue to inspire others,” sabi ni Vallejos.

Kanya-kanyang tema ang mga visual artist sa kanilang obra maestra. Mayroon ding gumamit ng recycled materials at hangad din nila ang pagpapalakas ng relasyon ng Filipino community sa iba pang mga grupo sa isla.

