Paglalaro ng darts, panlaban ng mga Pinoy sa Cambodia sa homesickness

CAMBODIA - Hindi lang pampalipas oras ang paglalaro ng darts ng ilang Pinoy sa Cambodia. Bukod sa nahahasa ang kanilang galing, pagkakataon din ito para sa masayang bonding at maibsan ang kanilang pagka-homesick. Bullseye lagi ang kasiyahan sa tuwing naglalaro ng darts ang ilang Pinoy sa Cambodia. Ito na ang kanilang naging libangan para labanan ang kanilang pagka-homesick.

Taong 2018 binuo ang Cambodia Pinoy Dart League o CPDL para i-level up ang kanilang laro.

“Actually, I’ve been playing in Saigon before. Then when I moved here together with Ben Diga, we decided na mag-open ng Cambodia Philippines Darts League dito naman sa Phnom Penh. That’s why nag-join sila majority ng mga members namin,” sabi ni Zarggie Elloso, president ng Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia.

Karaniwang idinaraos ang kanilang tournament sa mga Filipino restaurant kung saan kasabay ng darts ang masayang kwentuhan at kainan.

“Dito kasi sa Borey para na rin kaming nasa Pilipinas kasi sobrang dami ng mga Pilipino. So hindi namin nararamdaman yung (homesickness). Yun nabuild-up na namin yung community,” kwento ni Jhong Calonia, may-ari ng Botchog Restaurant.

Para sa gurong si Lardy Sad-ang na nagtuturo ng physical education sa isang international school sa Phnom Penh, pagkakataon din ang paglalaro ng darts para maka-bonding ang ilang kababayan.

“Yun, masaya..bonding, socialization, lalo na sa amin sa team namin na puro Igorot, Cordillerans in Cambodia nga..yun nagkukwento-kwentuhan ganon, nag-i-Ilocano...may iba pa nagmomongha kaya natutuwa lang ako na para ka talagang nasa Cordillera,” ani Sad-ang.

Isa lang ang Team Cordillerans in Cambodia sa walong grupong lumalahok sa tournament. Dahil sa husay ng mga Pinoy sa darts at sa magandang samahang nakikita rito, sumasali na rin ang ibang banyaga.

“It’s three years I’ve been with the Filipino community…I enjoy. Now I’m part of the family,” kwento ni Pierre Lecorre, isang French national.

Ito na ang ikaapat na season ng darts tournament na inaasahang masusundan pa sa mga darating na taon.

