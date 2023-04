SINGAPORE - Muling lumahok ang Pilipinas sa Asia Dive Expo o ADEX 2023 na idinaos noong March 31-April 2 sa Sands expo and Convention Centre sa Singapore.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, ang ADEX ang pinakamalaki at longest-running dive consumer at trade show sa buong Asya. At maging non-divers hinihikayat ding lumahok sa nasabing komunidad.

Ang Philippine Pavilion sa ADEX 2023 kung saan itinampok ang world-class dive sites sa Pilipinas

Inihandog ng Philippine Pavilion na inorganisa at pinangunahan ng Philippine Tourism Promotions Board o TPB ang mga kilalang dive destination sa Pilipinas tulad ng Batangas na itinuturing na pinagsimulan ng scuba diving sa ‘Pinas at dahil na rin sa napakayaman nitong biodiversity; Mindoro kung saan matatagpuan ang Apo Reef na pinakamalaking coral reef sa Pilipinas; Palawan kung nasaan ang Tubbataha Reef na kilala bilang UNESCO World Heritage Site at Asia’s Leading Dive Destination; at Cebu na kilala sa mga whale shark.

Ilan sa mga naging tagapagsalita sa event sina Ms. Antoinette Taus, isang celebrity at United Nations Environment Programme o UNEP Goodwill Ambassador at Founder ng Communities Organized for Resource Allocation o CORA; Sustainable Planet; Ms. Vanessa Vergara, Presidente ng Reef Check Philippines; Ms. Cat Triviño, ADEX Ambassador, co-founder at Head of Content and Communications ng MindNation at Communications Director ng CORA; Mr. Bo Macao, PADI Divemaster at Underwater filmmaker at si Mr. Scott Tuason, isang kilalang underwater photographer.

Binigyang din sa event ng platform ang mga exhibitor na maipakita at maialok ang kanilang diving destinations, technologies at tour packages sa diving community.

Ngayong taon, inihahandog ng ADEX ang kanilang expo sa lahat ng mga kababaihang diver. Nilahukan ng mga eksperto mula sa iba-ibang larangan ang expo na nagbahagi ng kani-kanilang kaalaman na kinabibilangan ng mga scientist, marine conservationists, underwater photographers, videographers, artists at ocean lovers.