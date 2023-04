Mga pasyalan sa Hong Kong patok sa mga turistang Pinoy

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Nangunguna ang Hong Kong sa mga lugar na madalas binibisita ng mga bakasyunistang Pinoy, ayon na rin sa datos ng isang online booking platform.

Ito na ang ikalawang beses na nakapamasyal sa Hong Kong ang pamilya ni Ayen Quias na mula sa tarlac. Kwento ni Quias, hindi sapat ang limang araw nilang pagbisita sa syudad at isa sa mga talagang na-enjoy ng kanyang pamilya ay ang cable car sa Ngong Ping Village.

“Parang bago sa akin kasi wala namang cable car sa Pilipinas kaya parang exciting siya. Tapos yung parents ko, medyo scary, scary sila...Tapos lakad-lakad kami doon sa village ng Ngong Ping Village...nandoon sa harap pala ‘yung Giant Buddha,” kwento ni Quias.

Ayon sa isang online booking platform nangungunang destinasyon ng mga turistang Pinoy ang HK nitong unang bahagi ng 2023. Pangalawa ang Singapore at pangatlo naman ang Tokyo sa Japan.

Kabilang sa kinagigiliwan ng mga turista ang Central Market na sikat sa masasarap na local dessert. Puntahin din ng Monopoly Dreams kung saan nasisilayan ang tinaguriang 'The Peak.' Hindi rin nawawala sa patok na pasyalan ang Cup Noodles Museum kung saan maaaring magdisenyo ng sariling cup noodles na puwede ring iuwi ng turista.

Kaya naman ang Pinoy tourist na taga-Iloilo na si Don Sasu, pabalik-balik na sa pamamasyal sa Hong Kong .

“I went to Repulse beach the last day and I was so surprised because when we talk about Hong Kong, all we know is Disneyland and Ocean Park. Parang seldom sa atin yung idea na ay mayroong beach pala din sa Hong Kong. And the facility I think it’s good,” sabi ni Sasu.

Hindi mahirap mag-ikot sa Hong Kong dahil sa maayos na train station at public transportation. At para mas sulit ang bakasyon, hindi rin dapat pinalalagpas ang pagsakay ng ferry para makatawid sa Macau sa loob lang ng isang oras.

