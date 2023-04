SEOUL, SOUTH KOREA - Inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul, South Korea ang kanilang kauna-unahang Know-Your-Rights-and-Responsibilities o KYRR online seminar series sa proseso ng intercountry adoption noong March 19.

Isa sa layon ng seminar ang pagbibigay ng legal na kaalaman sa mga Pilipino sa South Korea bilang proteksyon sa kanilang mga kapakanan at mga karapatan.

Ayon kay Ambassador Ma. Theresa Dizon-De Vega, bunsod ito ng tumataas na bilang ng mga Pilipinong migrante na nagnanais makasama na sa Korea ang kanilang mga anak sa Pilipinas sa dati nilang nakarelasyon.

Kinilala ng embahada ang mahalagang ambag ng National Authority for Child Care o NACC ng Pilipinas para maipaalam sa publiko ang legal na proseso ng adoption upang maibsan ang negatibong epekto ng migration sa bansa at matulungang mapagsama-sama ang mga pamilya.

Ang NACC ay isang bagong ahensiya ng gobyerno sa ilalim ng R.A. No. 11642 na naitaguyod nitong Enero sa ilalim ng pamumuno ni Undersecretary at Executive Director Janella Ejercito Estrada. Pahayag ni Usec. Estrada, napapanahon ang nasabing seminar at makatutulong ito sa dumaraming bilang ng multicultural families sa South Korea.

Dagdag pa ni Estrada, marami silang iniaayos na programa para sa mga overseas Filipino para sa pagtataguyod ng matibay at masayang pamilya.

Nagbahagi ng kanilang kaalaman para sa pagpapadali ng proseso ng intercountry adoption ang mga ekspertong tulad nina NACC Assistant Secretary Atty. Madeline Arezu Ty Jam, NACC Unit Head Irene Fagayan at Atty. Wi Seung Yong ng Korea Legal Aid Corporation.

Maaaring ma-access ang iba pang mga naunang materyal at impormasyon ibinahagi ng KYRR sa link na ito.