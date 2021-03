Misa ni Pope Francis para sa ika-500 anibersaryo ng Kristiyanismo sa PH, kasado

Watch more in iWantTFC

Matutuloy ang misa ni Pope Francis sa Vatican sa Linggo alas-5 ng hapon Manila time sa paggunita ng ika-500 anibersaryo ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ito ay sa kabila ng paghihigpit sa Italy dahil sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa.

Gaganapin ang misa sa Altar of the Chair of St. Peter, at kabilang sa mga concelebrants na pari sina Cardinal Luis Antonio Tagle, na tumatayong Prefect for the Congregation for the Evangelization of the Peoples, at Cardinal Angelo de Donatis, Vicar General of His Holiness.

Lunes magsisimula ang partial lockdown sa kabuuan ng Italy matapos kumpirmahin ng Prime Minister na si Mario Draghi ang kinahaharap na bagong wave ng mga kaso ng COVID-19.

Inilagay din ang malaking bahagi ng Italy sa red zone simula Marso 15 hanggang Abril 6.

Magiging red zone din ang kabuuan ng Italya sa Abril 3 hanggang 5, na kasagsagan din ng Semana Santa.

Para kay Ayyra Guinto ng Sentro Pilipino Youth Ministry, mahalagang gunitain ito dahil malaking parte ng pagiging Pilipino ang pananampalatayang Kristiyanismo.

"Alam mo rin na kailangan mong ishare itong faith na natanggap mo, hindi dapat matigil sa iyo. Dapat ma-share mo din ito sa mga kapwa mo kabataan, sa mga mas bata pa sayo, para ma-continue at di maputol dito, para makapag-celebrate pa tayo ng 1,000 years,” ani Guinto.

Nagsagawa rin ng mga aktibidad ang chaplain, at may mga souvenir na inihanda para sa selebrasyon. Ang ilang OFW gaya ni Josie De Torres, namili ng t-shirt souvenir na susuotin niya sa labas ng Basilica para sa Angelus ng Santo Papa.

Limitado lang kasi ang bilang ng mga puwedeng pumunta sa misa.

“Para po makiisa sa 500 years of Christianity ng Pilipinas, souvenir na rin,” paliwanag ni De Torres.

Ang mga hindi makakuha ng ticket sa misa ay inanyayahang pumunta sa St. Peter’s Square dahil mapapanood sa big screen ang misa.

Pinaalalahanan ding sumunod sa health protocols ang magmimisa.

Matutunghayan din pagsapit ng alas-12 sa Vatican an Angelus ni Pope Francis. Pinayuhan dang mga pupunta na magdala ng bandila ng Pilipinas para batiin ang Santo Papa.

Mapapanood din ng mga nasa labas ng Roma sa ilang online streaming platforms at Italian channels ang misa at Angelus.

— Ulat ni Jackie De Vega