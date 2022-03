Ilang mga Ukrainian ang nagwawagayway ng mga bandila ng Ukraine at EU habang nagpo-protesta sa harap ng isang Russian embassy sa Kyiv, Ukraine, Pebrero 22, 2022. Umit Bektas, Reuters/File

Malayo sa bakbakan ng Ukraine at Russia, hindi naisip ni Eric Borney na lalaki ang kaniyang kita sa paggawa ng mga bandila ng Ukraine.

Ayon kay Borney, na may pabrika sa Normandy, France, sumirit ang produksyon nila ng mga kulay asul at dilaw na watawat.

"Usually we make 4 or 5 Ukrainian flags each year. But we've made 1,000 flags in 10 days," aniya. "And it's going up every day."

Pagpasok sa kaniyang factory, nakabandera ang Ukrainian colors sa pagitan ng mga bandila ng France.

Para sa mananahi na si Marie-Christine Sebert, mahalaga ang kanilang ginagawa.

"We are showing (the Ukrainian people) that we are there for them, despite everything, even if we are not fighting side by side," saad niya sa AFP.

Ilang mga manufacturer sa iba't ibang bansa ang nag-ulat din ng pagtaas ng demand ng bandila ng Ukraine matapos giyerahin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 24.

Ang mga subsidiary ng French company na Doublet sa Spain at Germany ay ganoon din umano kalaki ang demand.

Lumalakas umano ang benta ng negosyo ni Borney tuwing may malaking pangyayari, katulad ng Paris terrorist attacks noong 2015 at ang pagkapalo ng France sa 2018 World Cup.

Pero hindi umano maikukumpara ang mga ito sa nagaganap ngayon.

"We did not expect this at all. France is not a border country. It's 2,000 kilometers away," aniya.

"But people are more affected than if it's a war in Africa or a bit farther away."

Dahil sa taas ng demand, ang negosyo niya ay nagdedeliver na ng mga bandila sa loob ng 4 na araw.

Ayon kay Borney, hindi niya masabi kung magkano ang kaniyang kinikita, pero hindi niya mapapalampas ang ganitong pagkakataon, lalo na marami siyang kitang nawala noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic at noong mga araw na mahal ang presyo ng raw materials. — Isinalin mula sa ulat ni Chloe Coupeau ng Agence France-Presse

