Hirap pa ring magdesisyon ang ilang Pinoy sa Ukraine kung uuwi ng bansa sa kabila ng kautusang mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi.

Kasunod ito ng pagtaas ng Ukraine sa crisis alert level 4 dahil sa tumitinding bakbakan laban sa Russia.

Sinabi ni Madilyn Sadon na nababahala siya sa kaligtasan sa Ukraine, pero wala naman aniyang naghihintay na trabaho para sa kanya sa Pilipinas.

"Yung mga kasamahan kong mga Pilipina nasa part na ng Europe kung saan-saan na sila nakarating kasi ayaw nilang umuwi dahil wala ngang work na naghihintay d'yan sa Pilipinas lalo ngayong pandemic," ani Sadon.

"Paano nila mababayaran yung hulugan, yung mga bahay na kinukuha nila kung mag-stop. Yung isa kong kasama ko umiiyak. 'Madilyn paano ko mabayaran yung hulugan na kinuha ko sa Pag-IBIG mahahatak yon, wala na akong trabaho.' Iyak sya nang iyak, nakipagsapalaran na lang sya ngayon sa part ng Germany o Hungary," dagdag niya.

May kargang aso ang isang babae habang tumatawid ng isang sirang tulay para makalikas mula sa siyudad ng Irpin, Marso 5, 2022, 10 araw matapos ang paglusob ng Russia sa Ukraine. Aris Messinis, AFP

Nananatili naman sa Ukraine ang Pinay na si Lavenna Mykhailovyach dahil sa pamilya ng asawa niyang Ukranian.

Ligtas naman daw aniya sila sa tinitirhang apartment dahil nasa ground floor lang ito at may underground storage ang gusali na puwedeng pagtaguan sakaling kailanganin.

May tren pa rin naman aniyang bumibiyaheng patungong Lviv pero magulo at siksikan ang biyahe kaya hindi ito kakayanin ng kaniyang biyenan.

"Gustuhin ko man po, pero mahirap kasi yung in-law ko, matanda na siya at ayaw niyang mag-evacuate. We just found out 2 weeks ago na nag-positive siya sa COVID so hindi siya pwede sa crowd," ani Mykhailovyach.

Pahirapan din aniya ang pagbili ng pagkain at sarado na ang mga pharmacy sa Kyiv.

"Yung malapit na maliliit na store namin dito either sarado na siya or wala na siyang stock. Kailangan naming pumunta sa medyo malayo pero risky po siya. Last Friday nag-try kaming lumabas na medyo distansiya sa district namin but traumatic po kasi nagsunod-sunod ang siren at explosion ng rockets sa ibabaw," ani Mykhailovyach.

Nitong Lunes, iniutos ng Department of Foreign Affairs ang mandatory repatriation ng mga Pinoy sa Ukraine, sa harap ng paglusob ng Russian forces.

Sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration ngayong Martes na mag naghihintay na tulong pangkabuhayan at scholarship para sa mga Pilipinong uuwi dahil sa naturang giyera.