Watch more on iWantTFC

Bakas pa rin ang trauma na naranasan ni Robert Abdel Malak, matapos makatawid sa Ukraine-Romania border kasama ang kuya na si Henry na parehong nag-aaral sa Ukraine.

"All that hours ng 25 to 30 hours trip, we are all scared na we will experience or meet the Russian army on the way. Nagdadasal lang kami and we were praying in the bus nothing of that we will encounter on our way to Romania," ani Malak.

Nanawagan noon ng tulong si Malak nang ma-stranded sa border, lalo na sa kuya niyang diabetic.

"I just had one insulin in my pocket. Ano’ng magawa ko? Wala kaming pera. What we did when we reached the Ukraine-Romania, the Romanian people helped us and they gave me four insulin which is good for 1 month. They gave us apartment for free and food for free," ani Henry.

Matapos ang 3 araw sa hotel na sinagot ng mga Romanian na mabubuti ang kalooban, kinupkop sila at kanilang mga kasamang estudyante ng grupo ng mga Pinoy sa Bucharest matapos mapanood sa “TV Patrol” ang kanilang panawagan.

"Nagkataon naman noong nakupkop naming sila may mga kaibigan din silang estudyante na talagang in need walang pambayad sa hotel, siyempre bilang isang Pilipino maaawa din po kayo," ani Josephine David na community leader sa Bucharest.

Malaki ang naging pasasalamat ni Henry sa kumupkop sa kanila.

"She was the one who really, really helped us. She made us stay here. She took care of us like her children. I really appreciate that," aniya.

Lilipad pabalik ng Kuwait ang magkapatid sa Lunes sa tulong ng Overseas Labor Office na nagbigay ng libreng ticket na tumugon sa apela ng kanilang magulang.

Umaasa naman sina Robert at Henry at ang mga kasamahan nilang estudyante na ibang lahi na makapag-aral sila muli. — Ulat ni Maxxy Santiago, ABS-CBN News