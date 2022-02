Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Alas-6:30 ng umaga (Ukranian time) nang makarinig ng pagsabog si Marcelino Aquino at ang kaniyang asawang Ukranian habang kausap ang ABS-CBN News.

Sa kabila noon, pumasok pa rin siya sa kaniyang trabaho bilang inspector sa transportation department. Dahil din dito ay hindi na muna siya maaaring maunang lumikas.

Normal pa ang nakita niyang sitwasyon nitong umaga sa Kyiv, na kabisera ng Ukraine. Kumpiyansa siya na kakayanin ng depensa ng Ukraine ang puwersa ng Russia sa tulong na rin ng iba't ibang bansa.

"Yung army, mas malakas pa rin po Ukraine. Kasi 'yun pong nasa perimeter is about 250,000. Weeks ago hindi po tumitigil 'yung mga pagbaba ng mga cargo plane from West, from US, from Canada du'n po sa mga ammunition," ani Aquino.

Ang ibang Pilipino sa Kyiv, nag-impake na rin para lumikas, gaya ni Jane Kotovo na may baby at kasal sa Ukranian national.

"Kanina po nagising ako sa tawag, maraming natawag 6 o’clock. Tapos 'yung asawa ko nakita ko na dito sa labas ng bahay namin na may kausap na 'yun na nga daw, meron na nga daw nangyayari sa paligid ng Kyiv kaya ang recommendation is umalis na ng Kyiv," ani Kotovo.

Itinaas na ang State of Emergency sa Ukraine matapos ang pagpasok ng Russian troops sa Donbas region na katabi ng Russian border.

Bagama't teritoryo pa ng Ukraine, okupado ito ng pro-Russian separatist groups mula pa noong 2014, sa unang Ukraine at Russian conflict.

Pero nabuhay ang tensiyon dahil pinigilan pa rin ng Russia ang pagsanib ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization na kinabibilangna ng European nations at Estados Unidos.

Pinabulaanan ng Russia na may balak itong sakupin ang buong Ukraine at tinawag lang na "special military operation" ang pagpasok sa Donbas.

Pero ang mga nakatira sa kalapit-siyudad ng Kharkiv, nagising sa mga pagsabog nitong umaga.

Kabilang dito ang Pinoy nanny na si Jolen Calunod na kamakailan lang ay nagsabing tahimik pa sa kanilang lugar.

"Malakas talaga, as in bomba. Mga 5 nagising kami ang lalakas ng mga sabog, 'yung pagsabog tapos 'yan hanggang ngayon meron pa rin pagsabog kaya nagpa-panic na kami and kaya dali-dali na kaming nag-empake. Nagshe-shake ako kasi ang lalakas ng mga pagsabog," ani Calunod.

Lumikas na si Calunod kasama ang kaniyang employer, pero matindi ang trapiko as iba pang lumilikas mula sa lugar.

Inaasahang aabutin ng isang araw ang kanilang biyahe papuntang Lviv na malapit sa border ng Poland.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga tauhan ng embahada ng bansa sa Poland ang mag-aasikaso ng repatriation ng mga nais umuwi ng Pilipinas.

"Filipinos who voluntarily wish to leave Kiev may move to Lviv where personnel from our PH Embassy Poland are present on the ground and ready to assist them for their eventual repatriation to PH," ani Dulay.

Siniguro ng Malacañang na babantayan nila ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Ukraine.

"The safety of Filipinos in Ukraine remains foremost in the mind of President Rodrigo Roa Duterte. The Philippine government, through the Department of Foreign Affairs, is now conducting repatriation efforts of Filipinos living in Ukraine," ani acting Palace spokesperson Karlo Nograles.

Tatlong batch na rin ng mga Pinoy ang nakaalis sa Kyiv, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration.

"Pick up points, exit points have been identified and the Filipino community has been correspondingly been notified of such pickup and exit points. So the embassy out of Warsaw stands ready and of course the DOLE thru the OWWA and Philippine Overseas Labor Office stands ready as well in the event of mass repatriation," ani OWWA Administrator Hans Cacdac.

Ayon sa DFA, lahat ng Pilipinong nais lumikas ay pinapapunta na sa Lviv kung saan naroon ang mga tauhan ng Philippine Embassy mula Poland na siyang mag-aasikaso sa repatriation ng mga nais umuwi ng bansa.

Pero sa isang tweet, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na pumayag ang Poland na papasukin ang mga lilikas na Pinoy kahit walang visa.

--Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News