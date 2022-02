Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Masaya at kalmado si Shirley Santoslides, primary school teachre sa Kyiv, Uktraine nang makapanayam ng ABS-CBN News patungkol sa tensiyon sa pagitan ng Russia.

Sa ngayon aniya ay nananatili umanong normal at payapa ang sitwasyon doon at hindi ramdam ang panic sa mga tao.

Sa harap ito ng pumopormang tropa ng Russia sa border ng Ukraine para sa pinangangambahang paglusob.

Pero sa loob-loob ni Santoslides, kahit papaano ay naandoon ang pangamba.

"Meron ding takot, sir, kasi hindi namin alam kung kailan ito mangyayari. So, walang nakaalam. May kaba pero 'yun bang 'yung mga locals, parang hindi mo naman sila nakikita na natataranta or nagpa-panic. Parang normal lang," ani Santoslides.

Tuloy-tuloy naman umano ang ugnayan ng mga miyembro ng Filipino community sa lugar at may koordinasyon din sila sa mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas.

"Sa ngayon po, I will stay kasi open pa naman 'yung school saka wala pa naman kaming nararamdaman na kakaiba. Sabi naman nila, marami namang nagsasabi, walang mangyayari. So, sana. Let's pray," ani Santoslides.

May ilan namang Pinoy na nag-relocate na sa siyudad ng Lviv at Ivano-Frankivsk.

Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na nagpapatuloy ang pag-alalay nila sa mga Pinoy sa Ukraine para madala sila sa ligtas na lugar sa lalong madaling panahon.

"Our chief and singular concern is to take out of harm's way our fellow Filipinos in Ukraine and bringing them to the nearest places of safety by the fastest possible way," ani Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr.

Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration, nasa 380 ang overseas Pinoys sa Ukraine. Anim na ang inilikas habang may dalawang pauwi na. Voluntary pa aniya ang repatriation sa mga Pinoy na maaapektuhan ng tensiyon.

"Sa ngayon, wala pa namang report ng naglalabanan na mga military forces but ang isinasagawa ngayon is in-country relocation," ani OWWA Administrator Hans Leo Cacdac.

"Inaasahan natin na meron pang mga magpapasya na umuwi at tayo naman ay sasalubong sa kanila at bibigyan natin sila ng ayuda," sabi niya.

Sinabi naman ng embahada ng Pilipinas sa Russia na wala sa agarang panganib ang mga Pilipino doon.

Gayunman, pinaaalalahanan ng mga Pilipino na papunta o kasalukuyang nasa border na maging mapagmatiyag at maging alerto sa impormasyon mula sa mga awtoridad.

Tiniyak din nila na handa silang umalalay sa mga Pinilipong nais pumasok ng Russia para sa kadahilanang humanitarian at emergency.

Maaari anilang dumulog sa number na ito (+79067382538) na available sa Viber o WhatsApp.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News