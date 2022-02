MAYNILA - Inumpisahan na ng Labor department ang repatriation ng mga Pinoy mula Ukraine, ngayong apektado sila ng Ukraine-Russia crisis.

Ayon kay Labor secretary Silvestre Bello, 7 Pinoy ang nakatakdang dumating gabi ng Biyernes. Mabibigyan din aniya sila ng cash o livelihood assistance.

Kung nag-aalangan namang umuwi at nais pang maghanap ng trabaho sa ibang bansa ay maaaring tumulong ang Philippine Overseas Labor Office sa Czech Republic.

"We will appeal. Like for example, we will ask our labor attach√© in Czech Republic to make representation with the Czech Republic na kung may pupunta tayong mga kababayan du'n na i-accommodate sila… 'Yung Poland is under the jurisdiction ng Czech Republic, Romania kasama rin," ani Bello.

Ayon sa Estados Unidos, may 130,000 sundalong nakaistasyon sa border ng Ukraine, na hakbang umano para ma-invade ang bansa. Giit ni US President Joe Biden, nagdagdag pa ng tropa ang Russia imbes na mag-pullout gaya ng pinapalabas nito.

Huwebes, Ukranian time, ay nagkaroon ng pagsabog at palitan ng putok sa Luhansk, East Ukraine na katabi lang ng Kharkiv.

Sinabi ng Joint Forces Operation ng Ukraine na kagagawan ito ng mga pro-Russian group sa lugar. Oras na magkaroon ng gulo, handa ang overseas Filipino worker na si Jolen Calunod na lumikas.

"Malapit lang po kami sa border so siguro nasa five mga tangke 'yon, mga limang tangke na ganu'n sunud-sunuran sila. Kung sakali pong magkagulo siguro lilikas lang po ng ano sa kabilang border, 'yun sa Poland. 'Yung mga importanteng documents, passport, mga ID, ganu'n. Naka-bag lang po para ready to go," ani Calunod.

Nanawagan din ang Department of Foreign Affairs na ipaalam sa Philippine Embassy sa Poland ang kanilang lokasyon.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News