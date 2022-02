Kinasuhan ang dating kawani ng Australian embassy sa Bangkok sa pagtatago umano ng mga spycam sa loob ng mga pambabaeng palikuran sa pasilidad, anunsiyo ng isang opisyal nitong Sabado.

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia na may inarestong dating staff member ng tanggapan ang Royal Thai Police.

"The welfare and privacy of all staff remains a priority for the department and we continue to provide appropriate support," sabi ng department spokesman sa pahayag.

Tumangging magbigay ng karagdagang detalye ang tagapagsalita sa insidente.

Ayon kay Khemmarin Hassiri, commander ng foreign affairs division ng Royal Thai Police, naghain ng reklamo ang Australia embassy sa lalaki noong Enero 6. Dagdag ng pulisya, patuloy ang imbestigasyon.

Hindi klaro kung gaano katagal na naroon ang mga camera sa palikura, pero nabigyang-diin lang ang isyu nang may makitang camera SD card sa sahig ng palikuran, sabi sa ulat ng ABC Australia.

Nangangahulugan umanong malubhang security breach ang insidente, sabi ng Australian defense at foreign policy expert sa AFP.

"If security was lax enough to allow devices like cameras to be installed anywhere within a secure area, it suggests it's not tight enough to keep the embassy secure," ani Hugh White, Emeritus Professor of Strategic Studies ng Australian National University. — Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse