Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na aamyenda at magpapalakas sa batas laban sa human trafficking o sa Anti Trafficking in Persons Act o Republic Act 9208.

Ito ay sa boto ng 23 senador, walang tutol, walang abstention.

Sa ilalim nito, pananagutin ang mga internet intermediaries o internet service provider kapag hinayaan na magamit ang kanilang infrastructure o linya sa human trafficking.

Mahaharap din sa kasong kriminal ang mga social media network, mga financial at e-commerce intermediaries kapag hindi isinuplong at hinayaan ang paggamit ng kanilang platforms sa human trafficking.

Gagawin din nitong aggravating circumstance o magpapabigat pa sa kaso at parusa kapag ginawa ang human trafficking sa gitna ng krisis, ng pandemya gaya ngayon na may covid-19 pandemic, kapag may kalamidad, may humanitarian conflict o emergency situation at kapag ang biktima ng trafficking ay survivor ng mga nabanggit.

Aatasan naman ang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng tulong sa mga biktima ng trafficking at sa kanilang pamilya.

Alinsunod ito sa planong devolution o paglilipat sa mga lokal na pamahalaan ng anti-trafficking measures mula sa Department of Social Welfare and Development.

Bunga ito ng mga pagdinig ng Senate committee on women and family relations kung saan natukoy ang pagbebenta sa social media ng mga malalaswang litrato at video ng mga menor de edad at kung saan din natukoy ang pag uusap sa viber ukol sa pagbebenta ng mga babae sa mga chinese nationals.

Sabi ni Senator Risa Hontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at sponsor ng panukala, dedicated ang panukala sa mga biktima ng trafficking abroad at underground online groups.

“I am grateful to contribute to an important milestone in the protection of women, children and other victims of trafficking,” dagdag niya.

Sinumang indibidwal na mapatunayang guilty ay papatawan ng multang P2,000,000 hanggang P5,000,000 at kung umulit ay hanggang P10,000,000 na ang multa.

May pagkakakulong din ng anim na taon.

Kung empleyado ng gobyerno ay matatanggal sa serbisyo at hindi na maaaring humwak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan.