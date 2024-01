Sinulog festival idinaos ng mga Pinoy sa Australia

NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa Australia ang Sinulog Festival noong January 21 na ginanap sa unang pagkakataon sa St. Peter’s Catholic College sa Tuggerah. Pinangunahan ng Filipino community sa Central Coast sa New South Wales o NSW ang nasabing selebrasyon. Lumahok sa pagdiriwang si Philippine Ambassador Ma. Hellen De La Vega.

Mga lumahok sa Sinulog festival sa Australia

Ayon pa sa sa embahada, binuksan ang festival ng misa kasama ang mga Pilipinong pari tulad nina Rev. Fathers Raul Balute, Alex Bernardo at Teody Medina na sinundan ng pagsasayaw ng mga kababayang deboto.

Halos 500 katao ang nakilahok sa selebrasyon kung saan sumama rin si Minister for the Central Coast NSW of the Parliament of NSW Hon. David Harris.

Binati ni Amb. De La Vega ang Filcom na patuloy na nagbabahagi ng kanilang pananampalayata at kulturang Pilipino sa NSW communities at hinikayat niya rin ang mga kababayan na panatilihing maayos ang people-to-people connections ng Pilipinas at Australia.

Ang Sinulog Festival ay idinaraos sa Cebu sa Pilipinas tuwing ikatlong Linggo ng buwan ng Enero.