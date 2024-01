CANBERRA, AUSTRALIA - Ipinagdiwang din sa Australia ang Philippine Tropical Fabrics o PTF Month noong January 26 sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Australia. Nakadisplay sa Consular Section ng embahada ang labindalawang indigenous Philippine fabrics mula sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas na available for viewing hanggang sa katapusan ng buwan.

Pagdiriwang ng ng Philippine Fabrics Month sa Australia

Tema ngayong taon ang “Spinning Innovation.” Ayon pa sa embahada, ilan sa mga katutubong telang kabilang sa exhibit ang Hablon mula Kiniray-a at Hiligaynon ng Panay Island, Pis Syabit ng mga Tausug sa Sulu, Dagmay ng Mandaya Tribe sa Eastern Mindanao, Saputangan Tapestry Weave mula sa mga Yakan sa Basilan, Mabul Tabih mula sa lahi ng Blaan sa Saranggani at South Cotabato, Bagobo Inabal mula Bagobo Manobo ng Davao Del Sur, Kalinga textiles mula Kalinga Province, Bontoc Weave ng mga taga-Bontoc Mountain Province, Pinilian ng Ilocano, T'nalak mula sa mga Tiboli ng South Cotabato, Meranaw textile mula Lanao del Norte at Lanao del Sur, at ang Piña mula sa Aklan.

Ang PTF month ay pinangungunahan ng Philippine Textile Research Institute sa ilalim ng Department of Science and Technology at ipinagdiriwang sa Pilipinas tuwing buwan ng Enero. Layon ng selebrasyon na maisulong ang paggamit at patuloy na pagpapaunlad sa produksyon ng mga katutubong tela mula Pilipinas na gawa mula sa abaca, saging, pinya at ang Philippine silk.