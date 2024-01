Mga Pilipino nakilahok sa fun run sa Palau

Watch more News on iWantTFC

PALAU - Idinaan sa fun walk at fun run ang pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo sa Palau ng Australian Embassy. Nakilahok ang iba-ibang sektor kabilang ang mga Pilipino na nagtatrabaho o naninirahan sa Palau.

“Tumakbo kami ng 5k run,” sabi ng Pinoy na si Gomer Miguel.

“Sa edad ko na 60 years old at least nagagawa ko pa ng maayos,”kwento naman ni Charlie Dometita.

Nais ding ipakita ng mga Pilipino ang pakikiisa sa magandang ugnayan ng Australia at Palau.

Isa ang Australia sa tumutulong sa Palau para mapalakas ang maritime security nito at labanan ang mga insidente ng iligal na pangingisda. Nagtutulungan din ang dalawang bansa para labanan ang climate change.

