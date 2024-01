Kauna-unahang Pinoy na naging Executive Director ng ASEANAPOL itinalaga

KUALA LUMPUR, MALAYSIA - Itinalaga ang kauna-unahang Pinoy na naging Executive Director ng ASEANAPOL Secretariat noong January 12 na si PCOL David Martinez Vinluan.

Bagong talagang ASEANAPOL Secretariat Executive Director na si PCOL David Martinez Vinluan

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, dating Chief of Policies, Plans, and Programs Division ng Directorate for Research and Development ng Philippine National Police o PNP si Vinluan. Datin rin siyang miyembro ng United Nation Peacekeeping Mission sa Kosovo o UNMIK at ng United Nations Stabilization Mission sa Haiti o MINUSTAH at nagsilbi rin sa United Nations Police Division sa UN Headquarters sa New York.

Taong 1981 nabuo ang ASEANAPOL mula sa unang pagpupulong ng ASEAN Police Chiefs sa Manila taong 1981. Ngayon ang ASEANAPOL na may headquarter sa Kuala Lumpur ay binubuo ng Chiefs of Police mula sa ASEAN na responsable sa regional cooperation kabilang ang operational, enforcement at preventive aspects laban sa transnational crimes.

Plano ni Vinluan na mas makilala pa ang ASEANAPOL dahil mismong ilang pulis ay hindi pamilyar sa responsibilidad ng nasabing organisasyon sa rehiyon.

“Ito ang naging realization ko, hindi pala lahat ng tao kahit pulis na ay alam ang ASEANAPOL. Kaya gusto ko maging household name ang ASEANAPOL, na malaman nila ano ang ginagawa ng ASEANAPOL, na tinitignan ng ASEANAPOL ang ten ASEAN countries in terms of transnational crime, na ang ASEANAPOL ay may ginagawa.

Ang message natin lagi ay inclusivity, consistent tayo sa SDG ng UN-Sustainable Development Goal, na that no one will be left behind, in terms of safety and security, kailangan maayos natin, magkaroon tayo ng magandang strategy against transnational crime.

Kailangan gawin natin ito sa tulong ng ating stakeholders, partners and observers to ensure that the future of our children’s children na magkaroon sila ng safer place to live, work, and do business, yun ang goal natin...” pahayag ni Vinluan.