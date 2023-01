AUSTRALIA - Ipinagdiriwang ng mga kababayan ang Pinoy Tayo Filipino Fiesta 2023 sa Craigieburn Central sa Craigieburn, Victoria, Australia sa loob ng dalawang araw, January 28 hanggang 29, 2023, 11:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi.

Inorganisa ang event ng Pinoy Tayo Asian Grocery at ng RDV Sports and Entertainment Promotions habang isa sa official media partners ang iWantTFC.

Libre ang entrance sa event at maraming nakalilibang na aktibidad ang pwedeng salihan ng mga lalahok sa fiesta tulad ng cultural presentations, live bands, mayroon ding children amusement, bikers meet up, carnival rides, at maraming iba-ibang authentic Filipino foods ang pwedeng mabili sa iba-ibang food stalls na makikibahagi sa event.

Official poster ng Pinoy Tayo Filipino Fiesta in Craigieburn

Special guest sa event ang dating Little Big Star contestant na si Mica Torre. Marami pang ibang talented performers ang mapanonood sa event kaya inaanyayahan ang mga kababayan sa Australia na makilahok sa weekend fun na hatid ng Filipino fiesta.