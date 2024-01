Bandang Pinoy-Indonesian na Merj suportado ng mga kababayan

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Suportado ng mga Pinoy ang bandang Merj na kinabibilangan ng tatlong musikerong Pinoy at 2 Indonesians.

“My name is Joanne, I’m one of the vocalists. This is Mark, he is our Bassist and Guitarist. This is RJ, our vocalist as well. Donny, Indonesian. Sonny, our pianist also an Indonesian,” kwento ng Pinay na si Joanne Francisco.

Higit anim na taon nang magkakasama ang banda. Naikot na nila ang mga bansa sa Southeast Asia sa kanilang pagtatanghal.

“I was contacted by our agent. Our agent is based in Indonesia and in Manila. They’ve formed a new group and they need a pianist. So the agent asked me would you like to join? So, for me, ‘Let’s go.’ Then, that’s the start. We’ve been together ever since until now and forever,” sabi ng pianist na si Adit Dipo.

“I really enjoy performing with these guys because they are strict professionals and I love singing with them. It’s a privilege for me,” ani Merj vocalist na si Donny Pangestu.

Humanga ang mga kababayan sa grupo lalo't umaawit sila ng Pinoy songs.

“Very good performance. I was surprised na there’s an Indonesian who can sing an OPM song. Very entertaining,” sabi ni Ken Co.

“It’s a good avenue for Filipinos as well as Indonesians to hear yung fusion din ng dalawang culture,” ani Juveryck Gregory Labra.

Magkaiba man ng lahi, napagbubuklod din ng musika. Nagkakaisa ang bandang Merj sa pagbabahagi ng kanilang talento at patuloy silang lilikha ng magagandang awit.

