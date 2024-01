Watch more News on iWantTFC

NEW ZEALAND - Nakatanggap na ang Pinoy na si Jazz Vidamo ng iba't ibang parangal sa larangan ng pag awit dito sa New Zealand sa edad na labing-limang taong gulang pa lang.

Bago matapos ang 2023, nagawaran si Jazz ng Gifter Learners 2023 Award mula sa New Zealand Ministry of Education. Ang espesyal na parangal na ito ay para sa mga mag-aaral na may pambihirang kakayahan at talento.

“As Filipinos, we’re always surrounded by music and from an early age my entire family is very involved in music. My parents sing, my grandparents sing literally everyone in my family sings and obviously that was going to rub off on me a bit,” kwento ni Jazz.

Anim na taong gulang pa lamang si Jazz, nag-uuwi na siya ng parangal mula sa iba’t ibang singing competition.

“I remember when she was 2 years old, kinukuha niya phone ko tapos nagtatago sa ilalim ng table tapos nagko-compose sya ng sarili nyang songs, ng mga barbie, kung ano ano. So sabi ko mahilig siya...Nung nagstart siya ng mga 5 or 6 nagcompete na siya sa interschool competition,” ani Leigh Vidamo, ina ni Jazz.

Sumali rin si Jazz sa World Championship of Performing Arts na ginanap sa California kung saan kinatawan niya ang New Zealand against 72 countries. Naiuwi niya ang Division Winner Award.

Nahirang din siya bilang New Zealander of the Year 2023 sa paggamit niya ng kanyang talento para sa mga layuning pang charity.

“Syempre proud, pagdating sa arts, sa music, yun yung passion din natin. Kami din ng husband kami pareho kami we’re into music kaya feeling namin ‘pag naabot niya yung pangarap...feeling namin super happy and super proud,” sabi ni Leigh.

Patuloy na hinahasa ni Jazz ang talentong ipinagkaloob sa kanya upang maabot ang mga pangarap.

“It feels really nice kasi it’s a lot of hard work that goes into learning a song and making it sound like your own and its really nice seeing the results of that,” dagdag ni Jazz.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.