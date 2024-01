Magandang relasyon ng Pinas at South Korea, pinagtibay

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Tuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Sa Year-end leaders' forum sa seoul sa pagtatapos ng 2023, pinasalamatan ni Ambassador Maria Theresa Dizon-De Vega ang Filipino community sa South Korea.

Noong 2023, naisulong ang heightened Philippine-Korea bilateral engagement and cooperation. Napagtibay rin ang Philippines-Korea bilateral free trade agreement na naglalayong paigtingin ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.

Tumaas din ang quota ng mga trabahador sa ilalim ng Employment Permit System ng South Korea kung saan maraming Pinoy ang nakapasok sa Korea para makapagtrabaho.

Napadali rin ang proseso sa pagkamit ng E7 visa o mas pangmatagalang visa para sa mga manggagawa.

“Ang inyong partisipasyon po dito sa buhay niyo po dito sa Korea, hindi lamang sa ating komunidad kundi pati na rin po sa ating international community, sa Korean community, napaka-importante po nito,” pahayag ni Amb. Dizon-De Vega.

Base sa October 2023 data ng embahada higit animnapu’t-pitong libong Pinoy ang naninirahan sa South Korea. Umakyat ito ng higit labing-isang libo kumpara noong 2022.

Pero nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng pagpasok ng undocumented migrants, iba-ibang scam, medical and health cases, maging ang isyu ng seasonal workers.

“Kaya paghihikayat po na kailangan pong alamin po natin kung anong nangyayari para tayo po ay, we can maximize the opportunities that are offered. At para alam po natin ang mga tamang regulasyon para po mas maayos ang ating pagtira, pagtrabaho dito sa Korea gaano ho man ito kahaba o kaikli ang panahon na iyon,” sabi ni Amb. Dizon-De Vega.

Ngayong 2024, may mga inilatag na mga aktibidad at mga programa para sa mga Overseas Pinoy sa Korea. Highlight nito ang March 3 para sa paggunita ng 75th Anniversary of Formal Diplomatic Relations Between the Republic of the Philippines and the Republic of Korea.

