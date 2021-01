TikTok inatasang harangin ang users matapos ang pagkamatay ng batang babae

Inatasan ng Italian data privacy watchdog ang video app na TikTok Biyernes na i-block ang account ng mga users sa Italy na hindi beripikado ang edad matapos ang pagkamatay ng 10-anyos na batang babae na gumagamit ng app.

Sa isang pahayag, sinabi ng watchdog na kahit siniguro ng TikTok ang pagbabawal ng registration ng mga may edad 13 pababa, madali pa rin umano ito malagpasan.

Dahil dito, blinock ng TikTok ang mga unverified user accounts hanggang Pebrero 15 habang naghihintay pa ng karagdagang impormasyon.

Ayon sa tagapagsalita ng video app sa Italy, ina-analyze na nito ang komunikasyon na natanggap mula sa mga awtoridad.

“Privacy and safety are absolute priorities for TikTok and we are constantly working to strengthen our policies, our processes and our technologies to protect our community and younger users in particular,” ani ng tagapagsalita sa isang email.

Patuloy ang paglago ng TikTok, na pagmamay-ari ng ByteDance sa China, kung saan karamihan ng gumagamit nito ay mga kabataan.

Ibinaba ng watchdog ang utos nito sa TikTok matapos mamatay ang batang babae sa asphyxiation sa Palermo, Sicily.

Ayon sa magulang ng nasawi, sumali sa tinatawag na blackout challenge sa TikTok ang batang babae kung saan maglalagay ito ng belt sa leeg nito at hindi hihinga habang nire-record ang sarili.

“TikTok was her world. And YouTube. That’s how she spent her time,” ani Angelo Sicomero, ama ng nasawing babae.

Imbestigasyon sa kaso

Nagbukas na ang mga prosecutor ng imbestigasyon sa posibleng incitement to suicide at tinitingnan na rin kung sakaling may nagtulak sa batang babae na sumali sa naturang challenge.

“The watchdog decided to intervene as a matter of urgency following the terrible case of the 10-year-old girl from Palermo,” ayon sa mga awtoridad.

Dagdag pa nito, bawal na ang TikTok sa “further processing user data for which there is no absolute certainty of age and, consequently, of compliance with the provisions related to the age requirement”.

Ayon sa isang opisyal, ang ibig sabihin nito ay hindi na maaaring mag-upload ng videos o makipag-interact ang mga unverified accounts sa TikTok.

Dagdag pa ng Italian data privacy watchdog, naglabas na ito ng pangamba sa TikTok noong buwan ng Disyembre kung saan mayroong mga violations at alegasyong bigo ang kompanya na protektahan ang mga menor de edad.

Anila'y iniakyat nila ang kanilang pangamba sa mga awtoridad sa Ireland matapos ianunsiyo ng TikTok na sa Dublin nito patatakbuhin ang European operations nito. -- Isinalin mula sa ulat ng Reuters

