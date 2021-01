Biden pumirma ng 17 EOs sa unang araw sa puwesto

Watch more in iWantTFC

SAN FRANCISCO, California - Nasabak agad sa trabaho si US President Joe Biden matapos ang kaniyang inauguration sa US Capitol sa Washington, D.C. nitong Huwebes (oras dito sa Maynila).

Pumirma siya ng 17 executive orders at marami rito ay para baligtarin ang mga polisiya ni dating US President Donald Trump na para kay Biden ay hindi makatarungan at karapat-dapat na ibigay sa taumbayan.

Una sa kaniyang listahan ang "100 Day Mask Challenge" sa lahat ng federal buildings and federal lands dahil pa rin sa banta ng COVID-19.

Nakapagtala ang Estados Unidos ng 24 milyong kaso ng coronavirus kung saan higit 400,000 ang namatay.

Pangalawa sa executive action ni Biden ay ang pagpapatigil sa pagtayo ng wall sa Mexico border na unang ipinagawa ni Trump.

Nilagdaan din ni Biden ang executive order para bumalik ang Amerika sa Paris climate accord para solusyonan ang mga epekto ng climate change.

Ni-reverse rin ni Biden ang kontrobersiyal na travel ban sa ilang Muslim-majority countries na ginawa ni Trump noong 2016.

Ipinanukala rin ni Biden ang pagpasa ng $1.9 trillion stimulus aid package para tugunan ang COVID-19 crisis, kabilang dito ang pondo sa vaccine distribution at mass testing.