TOKYO, JAPAN - Nagwagi ang Philippine Team sa 22nd Furinkazan National and International Martial Arts Karatedo Exchange Competition noong January 7 na ginanap sa Yoyogi National Stadium sa Tokyo, Japan.

Ayon pa sa DFA, humakot ang PH team ng isang (1) gold, dalawang (2) silver, at apat (4) na bronze awards.

Kabilang sa PH team ang karate athletes mula sa Philippine Air Force at Lungsod ng Zamboanga na sina Leander Lloyd R De Leon, Karen Mae Dajay, , Angelo Silva, Aeron Amil L. Salvacion, Ric B. Maanao, Dennis B. Cuevas, Jhonna Jerrylyn C Paz, John Mark A Caponpon, Ray Carlo S Silva, Geraldine Tamano at Vanessa Rojas.

Pinapurihan ni Philippine Ambassador to Japan Mylene J. Garcia-Albano an g mga nasabing atletang Pinoy at hinikayat din niya ang mga kababayang atleta na patuloy na ipamalas ang galing sa sports bilang pagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino.