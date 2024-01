TAIWAN - Inaanyayahan ang mga Pinoy sa Taiwan na lumahok sa libreng agricultural training na “Agri-Kaya: Rebolusyong Pang-Agrikultira Project” na inilunsad ng Manila Economic and Cultural Office o MECO at ng Department of Migrant Workers o DMW Kaohsiung.

Libreng agri farming training para sa mga Pinoy sa Taiwan

Gaganapin ang agri training sa AgriGaia Enterprise, International Limited Farm sa Qishan District, Kaohsiung City sa January 27-28.

Magbibigay ng libreng 2-day-training sa mga sumusunod na topics:

organic farming from seeding to harvesting

daily agri-farming work flow

do’s and dont’s on organic farming

processing factory visit

Maaaring lumahok sa training ang mga sumusunod:

Filipino student/scholar New immigrant Overseas Filipino Worker (OFW) At least 18 years old Physically and mentally fit Interested in practicing organic agriculture Willing to undertake hands-on agricultural training Interested and passionate in Agri Technology transfer to the Philippines

Ayon pa sa MECO/DMW, may nakalaang 15 slots para sa students/scholars at new immigrants/Taiwan Nationals spouse habang may 15 slots naman para sa mga OFW.

Sa mga interesadong lumahok, maaaring isumite ang mga requirements:

application form

3 copies of valid passport bio-data page

3 copies of valid ARC/Taiwan ID

business plan (to be submitted after the training)

Kung ikaw ay student/scholar o new immigrant, maaaring i-email ang requirements sa mecokhh@meco.org.tw at kung ikaw naman ay OFW, maaaring i-email ang requirements sa mwo_kaohsiung@dmw.gov.ph .

Sa January 24 ang deadline ng pagsusumite ng requirements.