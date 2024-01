PHNOM PENH, CAMBODIA - Nakauwi na ng Pilipinas ang 27 Pinoy na naging biktima ng human trafficking sa Cambodia noong December 8, 2023 sa tulong na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia.

ang 27 Pinoy na narescue mula Cambodia na nakauwi na ng Pilipinas

Karamihan sa mga nasabing Pinoy ay nakarating sa Cambodia bilang mga turista pero pinangakuan ng trabaho na sangkot pala sa online scamming.

Ito na ang naitalang pinakamalaking grupo ng repatriated human trafficking victims mula Cambodia. Nagmula ang pondo para sa dagliang repatriation sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o OUMWA sa ilalim ng Department of Foreign Affairs o DFA.

Sa pakikipag-ugnayan ng embahada sa Cambodian National Police nailigtas ang nasabing 27 Pinoy mula sa isang online scamming facility.

Nakipagkita rin sa mga biktima si Philippine Ambassador to Cambodia Maria Amelita C. Aquino habang inaasikaso ang kanilang mga pre-departure clearance.

Nagpasalamat ang embahada sa pamamagitan ni Consul General Emma Sarne sa tulong na ibinigay ng gobyerno ng Cambodia para mailigtas ang 27 kababayan mula sa human trafficking, gayundin sa Caritas Cambodia, International Organization for Migration in Cambodia, A21 Foundation, at sa Samahan ng mga Pilipino sa Cambodia o SAMAPI sa pagbibigay pangangalaga at tulong sa 27 Pinoy noong sila ay naghihintay sa repatriation.

Pinaaalalahanan ang mga kababayan na maging maingat at mapanuri sa mga inaalok ng trabaho sa labas ng Pilipinas at makipag-ugnayan lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies para iwas mabiktima ng iba-ibang modus ng human trafficking.