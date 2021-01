Search party inilunsad para sa nawawalang Pinay sa Amerika

Watch more in iWantTFC

Inilunsad ang isang search party para hanapin ang isang Pinay sa San Diego, California na 5 araw nang nawawala.

Hindi makatulog ang pamilya ng 39-taong gulang na si Maya Millete mula nang siya'y ideklarang nawawala noong gabi ng Huwebes.

Huli siyang nakita sa bahay sa Chula Vista sa San Diego. Bagama't nakaparada naman ang kotse sa labas ng bahay, hindi sumasagot si Millete sa mga tawag o text.

"The room was locked. But when my brother knocked on the door she was responding and it was locked. My brother thought, she probably just wanted to be left alone," kuwento ni Maricris Drouaillet, kapatid ni Millete.

"The whole day of Friday, we didn't hear anything from her. And then Saturday also. So I told my dad to go check on her, to open the door... she wasn't there," aniya.

Bagama't inamin ng pamilya na may mga problema si Millete at asawa nito, hindi niya umano ugali ang umalis nang matagal nang walang abiso.

May family trip din daw sila noong Linggo para sa anak ni Millete, na ang nawawala mismo ang nag-organize.

"It's not like her to be out for this long. It's not like her to not attend to her daughter’s 11th birthday," ani Drouaillet.

Lumalabas na hindi pa rin nagagamit ni Millete ang kaniyang credit card. Wala ring impormasyon ang kaniyang mga kaibigan kung saan siya nagpunta.

Nakikipag-ugnayan naman ang asawa ni Millete sa mga pulis pero wala pang lead sa pagkawala nito.

Nagtatrabaho si Millete bilang contract specialist sa Naval Base sa San Diego.

Mahilig daw sa outdoors ang Pinay kaya umaasa ang pamilyang naghanap lang siya ng oras para sa sarili.

"Come home. And if you don't want to be found, just take your time and just let us know that you're okay. That's all we’re asking for," ani Drouaillet.

Bukod sa search party na inorganisa, isang Facebook account din ang ginawa para makatulong sa paghahanap.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News