Satur Tiamson, libreng  nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa musika

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Kahit matagal nang naninirahan sa Hong Kong hindi pa rin nalilimutan ng award-winning Pinoy musician at music teacher na si Satur Tiamson na magbahagi ng kanyang talento sa mga kabataan sa Pilipinas.

18 taon nang naninirahan sa Hong Kong at nagtuturo siya sa isang international school. At sa mga libreng oras niya, nagtuturo rin siya ng percussion.

Tuwing umuuwi naman ng Pilipinas, binibigyang oras din niya ang makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa musika.

“I encourage them to love that instrument...maging soloist din...magturo, magamit nila sa trabaho nila someday,” sabi ni Tiamson.

2011 nagsimula siyang magturo ng libre. Isa sa mga naturuan niya si Benedict Marcelino na taga Taytay, Eizal. College student si Benedict sa UP College of Music, Major In Percussion.

“Nakikita po natin ang love niya sa kanyang ginagawa and yun po ang nagiging inspiration ko po na ako po rin po gusto rin po makatulong sa iba,” kwento ni Marcelino.

Para kina Tiamson at Marcelino, inspirasyon ang musika na kailangang ituro sa mga susunod na henerasyon.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.