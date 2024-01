Pelikulang 'A Very Good Girl' ipinalabas sa South Korea

Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Ipinalabas sa mga sinehan sa South Korea ang pelikulang 'A Very Good Girl' nina Kathryn Bernardo at Dolly De Leon.

Binuksan ang Busan Cinema Center sa South Korea para sa ‘A Very Good Girl' na pinagbidahan nina Kathryn Bernardo at Dolly De Leon. Espesyal ang Busan Cinema Center lalo't kilala ito sa mga pinagdausan ng mga magagarang film festival.

Hindi pinalagpas ng ilan nating kababayan na mapanood ito at talaga namang na-enjoy nila ang pelikula:

“Fan ako we really enjoy the movie to be a good person.”

“Thank you sa inyo nakaranas kami nang ganitong movie...sana maulit.”

Maganda ang reception sa Busan Cinema Center kaya pinalabas din ito sa Seoul Megabox Sinchon.

Naging bonding time din ng ating mga kababayan ang panonood ng pelikula. Marami ang humiling na ipalabas rin ito sa iba pang lugar sa Korea.

Pinaplano nang ipalabas ito muli sa darating na Lunar New Year.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.