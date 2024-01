Mga Pinoy sa Palau, nakalibreng check-up mula US naval hospital ship

Watch more News on iWantTFC

PALAU - Naghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan ang US naval hospital ship na 'Mercy' sa Palau Islands na ikinatuwa ng ating mga kababayan.

Bumalik ang nasabing ship na 'Mercy' sa Palau para maghatid ng libreng medical services sa mga tao.

2021 huling pumunta sa bansa ang barko para magsagawa ng humanitarian mission. Libre ang serbisyong medical, dental at maging veterinary at engineering civic action project.

Nagbigay rin sila ng libreng serbisyo sa mga nais magpatingin o magpagamot ng mata.

“Nandito kami sa health certer sa Koror para ma-grab na itong opportunity na magkaraon na libreng salamin at check-up kasi hindi pa nakakapagbakasyon sa Pilipinas,” sabi ni Julita Labandria.

“It’s an opportunity for not only foreigner but for everybody to give chance to take avail this eye glasses, sun glasses because now in Palau everything is getting high...the price,” ani Florentino Tolentino.

Maaraw man o maulan, pumila ang ilang Pinoy para makapagpakonsulta…

“Sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon at sa pagpapacheck-up ng ating mga mata, nagpapasalamat kami sa oportunidad na ito,” sabi ng OFW na si Marjem Tarape.

Patuloy ang pagbiyahe ng hospital ship para magbigay ng pag-asa at serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan.

