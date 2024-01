Mga atletang Pinoy sa Cambodia sumasabak sa Kun Bokator

Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Patuloy na hinahasa ang galing ng mga atletang Pinoy sa Cambodian martial arts na kun bokator. Marami ang humahanga hindi lang sa lakas ng Pinoy fighters pati na sa kanilang determinasyon at sportsmanship.

April 2023 ng unang ipakilala ang kun bokator na siya ring unang pagsabak dito ng mga atletang Pinoy bilang isa sa mga pre-SEA Games event.

Ang kun bokator ay isang istilo ng tunggaliang gamit ang hand to hand combat at sandata. Noong Nobyembre 2022, na-aprubahan ng UNESCO ang kun bokator sa World Heritage List.

Baguhan man, humakot dito ng medalya ang mga atletang Pinoy. At noong December 15, lumaban ang mga fighter ng Sambo Pilipinas na sina John Mcleary Ornido at Jiar Castillo.

Main event ang beinte anyos na mixed martial artist na si Ornido na sumabak sa unang pagkakataon sa kun bokator. Kalaban niya ang 37-year old Cambodian na si Chan Rothana.

Nanaig sa overall ng kun bokator si Chan Rothana pero lamang naman sa takedown si Ornido.

“Parang opener para sa akin. Binuksan nya ako ng bagong pinto para mas maging better sa sarili ko….I accept my defeat. I did some error there. But I accept my defeat,” sabi ni Ornido.

Co-main naman si Jiar Castillo laban sa Cambodian na si Rin Saroth. Nagpakita ng lakaa at kakaibang istilo si Castillo na tinaguriang “Snake Man.” Pero knock-out siya pagdating sa round 3 nang matamaan ang kanyang ulo.

Ilang minuto matapos binigyan ng pangunang lunas, itinaas pa rin ni Castillo ang kanyang mga kamao. Napahanga ang mga manonood sa lakas ng Filipino fighter.

“We fall, but we never stay fall. Always stand up. After we fall, we stand-up…Next time, I hope sana makalaro po ulit ako, still learning the martial art of Cambodia,” ani Castillo.

Positibo ang kanilang coach na si Jerry Legaspi na mag-i-improve pa ang kanilang training sa Cambodian martial art.

“Medyo malapit ito sa Sambo. Yung rules medyo malapit rin kasi like may mga takedowns, submissions..medyo mabilis kaming mag-adapt. Yung kaiba lang merong kaming suot na Kurtka, yung parang Gi. Dito, nakahubad ang mga tao,” pahayag ni Legaspi.

Natalo man, hanga si Legaspi sa ipinakitang galing nina Ornido at Castillo dahil mga superstar ng Cambodia sa larangan ng martial arts ang kanilang mga nakalaban.

Hangad ni Legaspi na tulungan ng Cambodia ang Pilipinas sa paghasa ng mga fighter sa kun bokator para mas mapalawak at makilala pa internationally ang kanilang martial art.

