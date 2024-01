AUSTRALIA – Isasagawa ang Filipino-Australian Australia Day 2024 ngayong January 26. Inaanyayahan ang mga kababayan na lumahok sa nasabing event na inorganisa ng Filipino Community Council of Victoria Inc. o FCCVi na isa sa mga naitalaga ng gobyerno ng Australia na mag-host sa pagdiriwang ng Australia Day. At ang Ang tema ngayong taon: "Island Vibes: Embracing Diversity in the Land Down Under."

Mga paghahanda para sa Filipino-Australian Australia Day 2024 na gaganapin sa January 26

“Ang Filipino-Australian Australia Day ay isang multicultural at inclusive na pagtitipon na nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga Australians at Pilipino.

Ito ay mangyayari sa U10 463A Somerville Road, Brooklyn 3012 Vic, magsisimula 09:00 ng umaga hanggang 04:00 ng hapon,” pagbabahagi ni Airo Ausan, FCCVi CHSP Coordinator / Intake and Assessment Officer sa TFC News.

Ayon kay Ausan, tampok sa event ang mga tradisyonal na pagkain, musika, at pagtatanghal na ibibida ang pagsasama-sama ng mga bansang mayaman sa pamana.

“Kasama sa kaganapan ang mga informative exhibit sa kasaysayan ng Filipino at mga kuwento ng migrasyon, na nagbibigay-diin sa mga kontribusyon ng Filipino-Australian community sa bansa.

Ito ay araw ng pagkakaisa at pagpapalitan ng kultura, na nagtataguyod ng paggalang sa isa't isa at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang komunidad,” dagdag ni Ausan.

Iorganisa ng FCCVi ang event na ito para sa lahat, lalo na sa mga kababayang ilang taon nang naninirahan sa Australia. Malaking oportunidad din ito para makilahok at makisaya sa ganda at yaman ng kulturang Pilipino.

Mahigit kumulang 2,000 participants ang nakilahok sa Australia Day noong nakaraang taon kasama na ang mga nakilahok sa parada, nakinood sa mga programa at sa livestream at mga bumisita at bumili sa Filipino stores exhibitors.

Bukod sa libre na ang entrance sa event, mayroon pang libreng $10 Food Voucher, i-click ang link na ito para makapagparehistro online at ma-claim ang voucher at admission ticket.