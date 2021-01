Trump supporters nag-riot, nilusob ang US Capitol

Watch more in iWantTFC

Isang makasaysayang pero payapang araw ang inaabangan dapat sa Washington DC noong Miyerkoles pero isang riot ang sumiklab kung saan pasimuno ang mga supporters ni outgoing US President Donald Trump.

Nagsimula ito noong umaga kung saan pinangunahan mismo ni Trump ang isang rally sa lansangan ng DC. Angal niya ang umano'y electoral fraud at ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo kay Joe Biden.

Nagmartsa ang Trump supporters patungo sa labas ng Capitol building kung saan naroon ang Congress at Senate para sa kanilang special joint session para bilangin ang electoral college votes at ma-certify ang panalo ni Biden at ni Kamala Harris.

Pero imbis na mag-rally lamang sa labas, sinugod ng Trump supporters ang Capitol grounds at madaliang nalampasan ang Capitol police at pumasok sa building.

Nagkagulo sa loob at agad ni-lockdown ng Capitol police ang mga opisina ng congressmen at senators at inabisuhan silang mag-evacuate ng session hall.

Matapos ang mga riot at pag-atake sa Capitol, inanunsiyo ng DC police na 4 ang patay sa kaguluhan.

Matapos ang apat na oras, nadeklara ng police na cleared na muli ang Capitol building.

Nakabalik din ang mga senators at congressmen sa hall para ma-resume ang electoral vote counts.

Matapos maayos ang sitwasyon sa Capitol, natuloy ang bilangan ng electoral votes at pormal nang na-certify ang pagkapanalo nina Biden at Harris.

Sinabi naman ni Trump na nangangako siya ng matiwasay na transition.