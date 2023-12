MULTIMEDIA

Mga namamalengke, inararo ng military truck

ABS-CBN News

Nagulat ang mga namamalengke sa Bankerohan Public Market, Davao City nang araruhin sila ng isang military truck umaga ng December 24. Sinagasaan ng truck ang mga tao at saka bumangga sa ilang sasakyan. Dead on the spot ang isang babae at isang lalaking senior citizen. Arestado ang lalaki na nakasakay sa truck ngunit hindi umano siya ang nagpaandar ng sasakyan. Posible umanong naiwan ng sundalong driver na umaandar ang truck. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Armed Forces of the Philippines sa nangyari.

