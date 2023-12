MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Pagtatayo ng tapunan ng basura sa tapat ng mga bahay sa subdivision sa Meycauayan, inimbestigahan

ABS-CBN News

MAYNILA – Nahaharap sa sanction ang isang subdivision sa Meycauayan, Bulacan matapos makita sa inspeksyon na nasa tapat ng kabahayan ang Materials Recovery Facility (MRF) nito.

MRF ang tawag sa tapunan ng mga basura ng lahat ng mga residente sa isang subdivision.

Matapos iparating ng mga apektadong residente ang dalawang taon na nilang pagtitiis sa mga lamok at bangaw, nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) Region III at Meycauayan City Environment and Natural Resources Office (CENRO).

Dito nakita ang paglabag ng subdivision sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 dahil sa maling puwesto ng MRF at walang maayos na waste segregation.

Ayon sa DENR Region III at CENRO, magrerekomenda sila ng tamang sanction sa Property Management Office (PMO) ng subdivision.

Hindi sumagot ang pamunuan ng subdivision sa paghingi ng ABS-CBN News ng panig nila.

– Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino