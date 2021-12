MULTIMEDIA

Top CCTV and crime stories of 2021

ABS-CBN News

Bukod sa pandemic, laman din ng balita noong 2021 ang ilang krimen at eksenang nakuhanan ng CCTV. Balikan natin ang mga CCTV at crime stories na tumatak, gumimbal at pinag-usapan ng madla sa nakalipas na taon.

