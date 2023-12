MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Panoorin: BFAR mission sana sa Bajo de Masinloc, hinarang

ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi nakalapit ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Bajo de Masinloc para sa isasagawa sana nitong humanitarian and supply mission sa mga mangingisda roon.

Magdadala ng noche buena packages at iba pang supplies ang mga barko noong nakaraang Sabado pero pinalibutan ng Chinese maritime militia at pinaulanan ng water cannons ng China Coast Guard.

Binomba ng water cannons ng China Coast Guard ang dalawang barko ng BFAR— ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Tamblot. Kasama din sa paglalayag ang BRP Datu Bankaw.

Sa halip, mga mangingisda na ang lumapit sakay ng kani-kanilang bangka para matanggap ang supplies.

– Ulat ni Jose Carretero, Patrol ng Pilipino