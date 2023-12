MULTIMEDIA

MSU, kinondena ang pagsabog; seguridad pinaigting para sa balik-klase sa Lunes

ABS-CBN News

MAYNILA – Kasabay ng pagluluksa, mariing kinondena ng mga estudyante at alumni ng Mindanao State University campus sa Marawi City, Lanao del Sur ang pagsabog noong umaga ng Disyembre 3 na ikinasawi ng 4 na tao.

Dalawang bomba ang itinanim sa loob ng gymnasium na sumabog habang nagdaraos ng misa. Suspek ang dalawang miyembro ng Dawlah Islamiyah-Maute Group.

Nagdaos ng ‘Solidarity Walk’ at nagtirik ng kandila ang alumni at mga estudyante bilang pagkondena sa trahedya. Hiling din nila ang katarungan sa mga nasawi at nasugatan, at proteksiyon sa loob ng campus.

Ayon sa pamunuan ng MSU, hindi sila patitinag sa nangyayaring pambobomba.

“We are devastated but you know kung terror groups ang kalaban, we will not give them the success that they want,” ani Atty. Shidik Abantas, tagapagsalita.

Pinaigting pa ang seguridad sa campus sa muling pagbabalik ng klase sa Lunes, Disyembre 11.

—Ulat ni Dennis Datu, Patrol ng Pilipino