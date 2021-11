MULTIMEDIA

Reinfection sa sakit, posibleng mataas sa COVID-19 Omicron variant

ABS-CBN News

Nagbabala ang WHO na posibleng mas mataas ang risk of reinfection kapag tinamaan ng COVID-19 Omicron variant. Patuloy namang pinag-aaralan ang posibleng epekto ng bagong variant sa mga bakuna at kung mas nakahahawa ba ito kumpara sa Delta variant.

