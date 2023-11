MULTIMEDIA

Itlog ng manok, ibebenta na per kilo?

ABS-CBN News

OK lang ba sa'yo ang panukala na gawing per kilo at hindi kada piraso ang bentahan ng itlog sa merkado? Ayon sa Egg Council of the Philippines, may ganitong proposal ngayon dahil sa reklamo ng mga mamimili tungkol sa kalituhan sa tamang presyo at laki ng binibili nilang itlog.

