Love life ni DSWD Sec. Erwin Tulfo, naungkat sa CA hearing

ABS-CBN News

Naungkat ang personal na buhay at maging ang isyu sa citizenship ni DSWD Sec. Erwin Tulfo sa hearing ng Commission on Appointments. Dahil dito, wala pa ring pinal na desisyon ang CA kung si Tulfo na nga ba ang magiging kalihim ng Department of Social Welfare and Development.

