Pfizer, ibinida na mahigit 90% effective ang kanilang COVID-19 vaccine

ABS-CBN News

Maganda ang resulta ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine na ginagawa ng Pfizer at BioNTech SE. Ayon sa Pfizer, mahigit 90% na epektibo kontra sa COVID-19 ang vaccine na ginagawa nila. May ilan pang pagsusuri na kailangang gawin ang Pfizer bago sila humihingi ng permiso mula sa US Food and Drug Administration para magamit ang kanilang vaccine for emergency use.

