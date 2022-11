MULTIMEDIA

Mga umano'y mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid, kinasuhan na

Nagsampa na ng kaso ang NBI at PNP laban sa mga umano'y mastermind at sangkot sa pagpatay kay Percy Lapid at kay Jun Villamor. Kasama sa mga kinasuhan ang suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si BuCor Chief Gerald Bantag.