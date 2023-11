MULTIMEDIA

Mga tablang kandidato sa BSKE, idinaan sa bunutan at toss coin

ABS-CBN News

Nagbunutan at toss coin ang ilang nagtablang kandidato sa katatapos lang na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon sa Omnibus Election Code, puwedeng idaan sa draw lots at coin toss ang pagpili sa mananalong kandidato kapag tabla sila sa boto.

